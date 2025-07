Claude Bégin s’est offert une sortie père-fils sous le signe du luxe

Romain, le plus vieux des fils du chanteur, semblait particulièrement impressionné de voir toutes les Ferrari rouges briller sous les lumières du vaste entrepôt et le petit Blaise, deux ans et curieux, ne sachant évidemment pas devant quoi il se retrouvait, semblait aussi apprécier sa visite. Tout attirait son attention.

D'ailleurs, on a bien ri de voir une Lysandre Nadeau, enceinte jusqu’au cou, courir vers son petit qui s’approchait peut-être un peu trop d’une des voitures, un muffin à la main. On a pu l’entendre dire «j’ai peur» et on la comprend très bien de s’être inquiétée de dommages potentiels.

On a aussi adoré le plan des trois hommes contemplant la Ferrari tournante en écoutant la petite présentation de son propriétaire.

On adore suivre les Nadeau-Bégin dans leur quotidien, on a déjà hâte à une prochaine activité et surtout à l’arrivée du deuxième bébé, date qui arrive à grand pas!

