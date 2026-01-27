Charles Lafortune crée une commotion à La Voix

Début du contenu principal.
Charles Lafortune est sorti de sa zone de confort, cet hiver à la télévision!
L'animateur de La Voix a finalement osé faire une audition à l'aveugle. Évidemment, c'était pour le plaisir et non pour réellement faire partie de la compétition.
Dans un extrait vidéo dévoilé aujourd'hui sur Facebook, nous avons le plaisir de découvrir quelle chanson Charles Lafortune a choisie pour tenter d'impressionner les coachs Roxane Bruneau, France D’Amour, Corneille et Mario Pelchat.
Le comédien, producteur et animateur a décidé de nous montrer une autre facette de sa personnalité... en rappant une chanson de Loud!
Charles Lafortune a tout donné en interprétant Fallait y aller, succès fulgurant de 2019. Voici un extrait de son audition à l'aveugle:
«"Désolé mais pas désolé, cette fois-là il fallait y aller"... Après 11 saisons, Charles Lafortune décide ENFIN de poursuivre son VRAI rêve!», peut on lire sous la vidéo.
Pas mal, n'est-ce pas? On a presque l'impression qu'il fait du lip sync...
L'automne dernier, Charles Lafortune, Sophie Prégent et leur fils Mathis ont joint l’utile à l’agréable en amassant des dons pour la Fondation Autiste & Majeur et la Fondation St-Hubert.
Les membres du clan tissé serré ont profité du soleil pour jouer dehors, eux qui participaient au défi On bouge à Blainville.
Voyez les photos juste ici.
