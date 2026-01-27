Charles Lafortune crée une commotion à La Voix

Charles Lafortune est sorti de sa zone de confort, cet hiver à la télévision!

L'animateur de La Voix a finalement osé faire une audition à l'aveugle. Évidemment, c'était pour le plaisir et non pour réellement faire partie de la compétition.

Dans un extrait vidéo dévoilé aujourd'hui sur Facebook, nous avons le plaisir de découvrir quelle chanson Charles Lafortune a choisie pour tenter d'impressionner les coachs Roxane Bruneau, France D’Amour, Corneille et Mario Pelchat.