Les dernières nouvelles sur Sophie Prégent

Le parcours professionnel de Sophie Prégent

On a pu voir Sophie Prégent dans de nombreuses productions à succès au cinéma (Un crabe dans la tête, Les 3 P'tits Cochons, Piché, entre ciel et terre) et à la télévision (Nos étés, Lance et compte, Unité 9, Alertes).

La comédienne et aussi animatrice.

Sophie Prégent est devenue présidente de l'Union des artistes en 2013. Elle a occupé ce poste pendant 10 ans.

Date de naissance

8 septembre 1964

Les membres de sa famille

Le conjointe de Sophie Prégent est Charles Lafortune. Ensemble ils ont un garçon nommé Mathis, qui est autiste.