Samedi en famille pour Charles Lafortune, Sophie Prégent et leur fils Mathis

Une journée active

Pour le défi On bouge au profit de la Fondation Autiste & Majeur et la Fondation St-Hubert, les participants devaient bouger en équipe ou en solo durant 4 heures. Marche, course, vélo ou patins à roues alignées, tout était permis pour récolter des fonds.

Des objectifs dépassés

L’équipe de Charles Lafortune s’était donné comme objectif d’amasser 1 000$ pour les fondations et a largement dépassé leurs attentes. Ils ont effectivement récolté 3 170$.

Le total amassé lors de cette journée ensolleillé a aussi dépassé les attentes, au grand plaisir des organisateurs.