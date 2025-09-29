Samedi en famille pour Charles Lafortune, Sophie Prégent et leur fils Mathis

Début du contenu principal.
Charles Lafortune, Sophie Prégent et leur fils Mathis ont passé la journée en famille samedi et ont joint l’utile à l’agréable en amassant des dons pour la Fondation Autiste & Majeur et la Fondation St-Hubert.
Les membres du clan tissé serré ont profité du soleil pour jouer dehors, eux qui participaient au défi On bouge à Blainville.
On a d’ailleurs eu droit à une magnifique photo père-fils sur le terrain de l’événement. Tous deux avec leurs lunettes fumées, ils ont fixé la caméra, visiblement heureux de ce moment ensemble.
Pour le défi On bouge au profit de la Fondation Autiste & Majeur et la Fondation St-Hubert, les participants devaient bouger en équipe ou en solo durant 4 heures. Marche, course, vélo ou patins à roues alignées, tout était permis pour récolter des fonds.
L’équipe de Charles Lafortune s’était donné comme objectif d’amasser 1 000$ pour les fondations et a largement dépassé leurs attentes. Ils ont effectivement récolté 3 170$.
Le total amassé lors de cette journée ensolleillé a aussi dépassé les attentes, au grand plaisir des organisateurs.