Voici tout ce qu’il faut savoir sur Sophie Prégent et Charles Lafortune

Mentionnons d’abord le fait que la comédienne a été présidence de l’Union des artistes pendant 10 ans, jusqu’en 2023.

Souhaitant s’impliquer et donner de son temps pour faire briller la culture au Québec, elle a ensuite été nommée présidente du conseil d’administration du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) en juillet dernier.

Un couple solide... mais pas «parfait»!

On perçoit Sophie Prégent et Charles Lafortune comme un couple invincible, mais eux aussi vivent leurs hauts et leurs bas, comme nous! En entrevue avec Pénélope McQuade à Radio-Canada Sophie Prégent s’est d’ailleurs confié sur le sujet.

Il faut dire qu’ils ont eu à faire face à des défis spécifiques à leur réalité, eux qui sont parents de Mathis qui vit avec l’autisme.