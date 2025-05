Luc Picard tient la vedette de cette nouvelle série de Charles Lafortune

Voici le synopsis officiel de la série Le dernier des monstres:

Trois jeunes avocats sont trouvés morts à Montréal, avec des symboles religieux mystérieux sur leurs corps. Thomas (Benoit Drouin-Germain), un théologien sans histoire, se retrouve plongé au cœur de l'enquête. Aux côtés de son ami, le sergent-détective Savard (Luc Picard), et de sa partenaire Maya Mérida (Ariane Castellanos), Thomas devient indispensable pour déchiffrer les étranges symboles. Ses découvertes révèlent non seulement les motivations du tueur, mais aussi l'histoire sombre et troublante d'une famille recluse dans un monastère.

Afin de mieux comprendre ce qui vous attend, jetez un oeil à la bande-annonce officielle en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous: