Voici tout ce qu’on sait sur La Fureur

Ce samedi, La Fureur fera un retour exceptionnel pour une édition spéciale, le temps d’une soirée, sur les ondes d’ICI Télé.
Véronique Cloutier reprendra l’animation de la populaire émission des années 90, tandis que les équipes masculine et féminine seront dirigées respectivement par Alex Perron et Élyse Marquis.
Découvrez ce qui vous attend samedi à 19h!
Dans une entrevue accordée à On va se le dire, Véronique Cloutier a affirmé que l’ambiance sera une fois de plus électrisante et que le public peut s’attendre à une soirée rassembleuse.
«Ça a tellement marqué une époque que les gens sont nostalgiques de ça. La bonne vieille guerre, gars contre fille, c'est super. C'est rassurant, c'est réconfortant.»
Évidemment, on peut s’attendre à voir Véro reprendre la traditionnelle danse de La Fureur. Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle a d’ailleurs offert un petit guide au public pour reproduire la chorégraphie à la maison.
Et, selon elle, c’est très simple :
On connaît maintenant les personnalités qui composeront les deux équipes.
Du côté des femmes, Élyse Marquis agira comme capitaine et sera accompagnée de Fabiola Aladin, Patricia Paquin et Pascale Renaud-Hébert.
Pour l’équipe masculine, Alex Perron prendra la tête d’un trio formé de Jean-Philippe Perras, Irdens Exantus et David Savard.
C’est ce samedi 29 novembre, à 19 h, que le public pourra replonger dans l’ambiance et la magie de La Fureur.
