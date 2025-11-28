Voici tout ce qu’on sait sur La Fureur

Ce samedi, La Fureur fera un retour exceptionnel pour une édition spéciale, le temps d’une soirée, sur les ondes d’ICI Télé.

Véronique Cloutier reprendra l’animation de la populaire émission des années 90, tandis que les équipes masculine et féminine seront dirigées respectivement par Alex Perron et Élyse Marquis.

Découvrez ce qui vous attend samedi à 19h!