Alice Déry avait un message pour son père, Marc Déry

Alice Déry nous fait craquer aujourd'hui avec de superbes photos d'elle et son père.
Comme vous le savez probablement, l'actrice et chanteuse a deux parents bien connus du public: Marc Déry et Élyse Marquis. Elle est très fière d'être leur grande fille et suit aujourd'hui leurs traces dans le show-business.
En ce 4 novembre, c'est l'anniversaire de l'auteur-compositeur-interprète et guitariste.
Alice Déry a donc voulu souligner cette journée toute spéciale sur les réseaux sociaux. Elle est allée fouiller dans ses albums et a sorti deux adorables photos souvenirs. La jeune femme a fait un montage avec ces deux clichés et les a greffées à une photo plus récente d'elle et son père.
Voici la publication d'Alice Déry souhaitant un merveilleux anniversaire à Marc Déry:
«Bonne fête au meilleur papa du monde! Je t'aime!», écrit la talentueuse brunette avec les images.
On souhaite un bon anniversaire à Marc Déry, nous aussi! Le chanteur souffle ses 62 bougies en ce mardi 4 novembre 2025.
Rappelons que l'artiste et Élyse Marquis se sont séparés en 2014 après 17 ans de vie commune. Malgré leur rupture, les parents d'Alice Déry continuent de cultiver une belle complicité et sont mêmes apparus ensemble sur le tapis rouge l'an dernier!
Plus tôt cette année, c'est à sa célèbre maman qu'Alice Déry rendait hommage.
La fille d’Élyse Marquis et de Marc Déry a partagé sa reprise de la chanson Merci Lucille (tirée de la comédie musicale Demain matin, Montréal m’attend) sur Instagram.
Un clin d’œil chargé de sens, puisque sa mère, Élyse Marquis, avait elle-même chanté ce même morceau en 1995 dans le cadre de la production originale. Trente ans plus tard, la boucle est bouclée… et les frissons sont au rendez-vous!
