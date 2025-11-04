Alice Déry avait un message pour son père, Marc Déry

Alice Déry nous fait craquer aujourd'hui avec de superbes photos d'elle et son père.

Comme vous le savez probablement, l'actrice et chanteuse a deux parents bien connus du public: Marc Déry et Élyse Marquis. Elle est très fière d'être leur grande fille et suit aujourd'hui leurs traces dans le show-business.

En ce 4 novembre, c'est l'anniversaire de l'auteur-compositeur-interprète et guitariste.

Alice Déry a donc voulu souligner cette journée toute spéciale sur les réseaux sociaux. Elle est allée fouiller dans ses albums et a sorti deux adorables photos souvenirs. La jeune femme a fait un montage avec ces deux clichés et les a greffées à une photo plus récente d'elle et son père.

Voici la publication d'Alice Déry souhaitant un merveilleux anniversaire à Marc Déry: