Alex Perron livre de rares confidences sur sa vie romantique

C’est plutôt rare qu’Alex Perron se confie sur sa vie personnelle.
De passage à Au-delà du sexe avec Jonathan Roberge et Rose-Aimée T. Morin, l’humoriste et chroniqueur s’est ouvert sur un sujet pour le moins surprenant: les messages privés d’hommes hétérosexuels qu’il reçoit régulièrement.
Dans l’extrait partagé sur les médias sociaux, il révèle que le ratio de messages qu’il reçoit est d’environ 50 % provenant d’hommes homosexuels et 50 % d’hommes hétérosexuels.
«Je ne sais pas pourquoi, mettons dans mon ratio gay et hétéro, je ne suis pas loin du 50-50. Le gars qui veut essayer me le fait beaucoup signe. Il commence toujours de la même façon, en pensant être original, en me parlant de ma carrière. Je te dirais qu'en dedans de 2-3 échanges, ça va être: "ce n'est pas mon genre mais je te trouve cute."»
Il enchaîne ensuite en expliquant qu'il a eu quelques histoires d'un soir avec des gars hétéro pour leur permettre de découvrir le sexe avec un autre homme:
«J'aide mon prochain, j'ouvre des portes. Ça prend des gens pour le faire, mais je mets toujours ça clair en disant si arrivé le moment, pour x raisons, tu paniques ,[...] il y a une crainte qui s'installe, ce n'est pas grave, tu retourneras chez vous et ça se termine là. Ce n'est pas un engagement, on n'a pas signé avec notre sang un papier. [...] Je te dirais que peu de garçons retournent bredouilles.»
