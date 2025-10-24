Alex Perron livre de rares confidences sur sa vie romantique

Dans l’extrait partagé sur les médias sociaux, il révèle que le ratio de messages qu’il reçoit est d’environ 50 % provenant d’hommes homosexuels et 50 % d’hommes hétérosexuels.

«Je ne sais pas pourquoi, mettons dans mon ratio gay et hétéro, je ne suis pas loin du 50-50. Le gars qui veut essayer me le fait beaucoup signe. Il commence toujours de la même façon, en pensant être original, en me parlant de ma carrière. Je te dirais qu'en dedans de 2-3 échanges, ça va être: "ce n'est pas mon genre mais je te trouve cute."»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: