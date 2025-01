Voici ce que les gens pensent d'Emy Lalune à Big Brother Célébrités

La créatrice de contenus Emy Lalune ne laisse personne indifférent dans la maison de Big Brother Célébrités, voici ce que les gens en pensent.

Depuis dimanche dernier, les yeux des Québécois sont rivés sur la nouvelle saison de Big Brother Célébrités et une des candidates recrues semble faire l’unanimité et il s’agit de la Tik tokeuse Emy Lalune.

En effet, la sympathique jeune femme s’est attirée beaucoup d’affection de la part des autres candidats par sa voix douce, son énergie solaire et sa candeur. Tour à tour, plusieurs joueurs ont partagé leur opinion positive sur Emy Lalune et on ne peut que se joindre à eux.