Big Brother Célébrités: voici 4 choses à savoir sur la première semaine

Les 16 joueurs de Big Brother Célébrités sont entrés dans la maison, et on sent déjà les alliances qui pourraient se former. Bien que les recrues aient presque mis en place une alliance, ce n’est pas le cas des anciens.

Le premier défi du PM a donné du fil à retordre au duo formé d’une recrue et d’un champion. Ce n'est pas un patron qui a été nommé, mais bien deux!