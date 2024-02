Big Brother Célébrités: voici le plan de Jean et Érika pour faire sortir Charles

Alors que les tensions montent et que les plans se mettent en place, la question demeure : qui remportera le véto et quel impact cela aura-t-il sur le destin de Charles, Érika, et les autres habitants de la maison ?

La réponse sera révélée dans le prochain épisode de Big Brother Célébrités, demain soir 18h30 sur les ondes de Noovo, promettant encore plus de rebondissements et de stratégies dans cette compétition impitoyable.

