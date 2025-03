François Lambert fond en larmes dans le confessionnal de Big Brother Célébrités

Rempli de gratitude, il se montre ému en évoquant la chance qu’il a de participer à Big Brother Célébrités.

«Moi, je ne viens pas pour l'argent. J'en ai. Ce n'est pas ça qui me drive. C'est les défis. Puis Big Brother est rempli de défis. J'apprécie chaque moment pis en même temps, je me disais: "Ah! Je le revivrai plus là." On vit une expérience unique et je suis choyé. J'ai une maudite belle vie!»

