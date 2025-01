Big Brother Célébrités: voyez la réaction des anciens candidats à la première de la saison

Quelques anciens de Big Brother Célébrités se sont réunis pour assister à la grande première de la saison et les réactions sont unanimes.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Et oui, hier était la première de la nouvelle saison tant attendue de la populaire émission Big Brother Célébrités champions VS recrues. Quelques anciens ont profité de l'occasion pour se réunir et ainsi encourager leurs amis qui font un retour dans la grande maison et découvrir avec nous les nouveaux visages qui se prêteront au jeu.

On a pu voir via les comptes Instagram de Charles Hamelin et Gabrielle Marion, deux célébrités de la dernière édition, un petit rassemblement avec les copains Patrick Côté et Dave Morgan, de la même cuvée.