Maison de Big Brother Célébrités: un grand changement attend les joueurs

La 5e saison de Big Brother Célébrités débute dimanche, à 18h30, sur Noovo et noovo.ca avec une édition spéciale: Champions versus recrues. Lors de notre visite de la nouvelle maison, une surprise nous attendait. Visionnez la vidéo ci-haut pour voir les images exclusives.

C’est avec étonnement que nous avons constaté que la maison comporte un 2e étage où on y retrouve la chambre du patron! Le producteur au contenu, David Gauthier, explique cette décision: «Vraiment le patron qui domine la maison, la symbolique est forte avec l’escalier en plein milieu de la place qui monte jusqu’en haut. C’est l’élément qui nous excite le plus, parce que là tout devient plus dramatique: le patron qui descend faire ses mises en danger, les gens qui vont le voir en haut.» Une variante qui risque d’ajouter du piquant à la téléréalité.

La pièce chouchou de Marie-Mai

Chaque année, l’équipe de la production travaille plusieurs heures à imaginer les nouveautés de la maison. L’animatrice Marie-Mai a avoué avoir un faible pour les chambres: «Il y a vraiment de belles aires de salon, déjà que les chambres, c’est vraiment un point central pour parler de stratégie. Je trouve que les chambres ont été faites pour que ce soit encore plus confortable de parler de stratégie.» Découvrez ce qu’elle pense de la maison dans la vidéo en tête.

Elle avoue que grâce au décor, cette saison, elle se sentirait plus à l’aise d’habiter la maison: «Je trouve que, cette année, de par le décor qui est hyper éclectique on le sent moins (qu’il y a des caméras). Je trouve que les écrans, on dirait plus des cadres, on dirait que ça fait partie intégrale du décor plus que des miroirs où les caméras se cachent.»