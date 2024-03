Dave de Big Brother Célébrités: «entre Fred moi, il y a souvent des petites flammèches»

Entre Fred moi, il y a souvent des petites flammèches. C’est arrivé deux à trois fois dans cette aventure-là, mais tout semble réglé en ce moment. Je crois que les gens doivent comprendre que c’est par rapport au jeu et jamais personnel.

Il y a un grand respect dans notre alliance à quatre, de s’être ramassés dans une future finale à quatre. Si j’y suis, comme le plan à l’air de vouloir se passer, on le sait que les quatre on va devoir se battre pour le top deux. Est-ce que j’ai des préférences? Je suis plus proche de Danick depuis le début, mais n’empêche que Gab et Charles sont très importants pour moi. On va jouer pour nos fesses rendu là. On le sait. On ne se conte pas de mensonges. On va jouer à ce grand jeu fou, qu'est Big Brother jusqu’au bout.

J’ai trouvé ça difficile de me rendre jusqu’ici. En même temps, c’est très beau. J’ai souvent le minding d’un gars qui joue avec la question: « Est-ce que je veux vraiment gagner?» La réponse est oui, sachez-le. Ce n’est pas quelque chose que je dis fort et publiquement dans la maison, parce que je ne pense pas que c’est une bonne chose. Mais, vous allez me voir me battre jusqu’à la dernière seconde pour gagner Big Brother.

