Taylor Swift: 6 fois où elle fait référence à son fiancé dans son nouvel album

Cette nuit, les Swifties ont découvert le nouvel album de la superstar: The Life of a Showgirl.
L’album, joyeux et lumineux, est clairement inspiré par l’amour que Taylor Swift porte à son fiancé Travis Kelce, souvent évoqué dans ses chansons. Selon le magazine People, il y aurait six moments où la star fait référence à son amoureux, les voicis.
Dans la chanson qui ouvre l’album, Taylor fait référence à une photo publiée en 2023, lors des célébrations du 4 juillet, où elle posait avec ses amies, dont Selena Gomez. Dans ce message, elle mettait aussi de l’avant l’indépendance au féminin.
Dans ses paroles, elle invite maintenant son fiancé à se joindre à cette vision d’indépendance. «J'ai juré fidélité à moi-même, à moi-même et à moi-même / Juste avant que tu n'illumines mon ciel»
Opalite ferait peut-être référence à la pierre de naissance de Travis Kelce. Né le 5 octobre 1989, le joueur de football a pour pierre l’opale. Dans la chanson, Taylor interpelle directement son futur mari. «Mais maintenant, le ciel est opalite / Oh! mon Dieu, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi auparavant»
Dans l’une de ses chansons, Taylor admet avoir menti à Travis Kelce au début de leur relation:
«Quand tu m’as trouvée, j’ai dit que j’étais occupée / C’était un mensonge.»
À l’époque, selon le magazine People, elle était en pleine tournée de son Eras Tour. Dans la pièce Eldest Daughter, elle évoque brièvement ce petit mensonge du début.
Dans Wishlist, Taylor dévoile sa liste de souhaits. Elle y confie qu’elle serait prête à sacrifier de l’argent, alors qu’elle est estimée à plus de 1,6 milliard de dollars selon Forbes, pour vivre d'amour et d'eau fraîche avec Travis.
«Je te veux juste toi / Avoir deux ou trois enfants, que tout le quartier te ressemble. J'ai fait des vœux sur toutes les étoiles / S'il te plaît, Dieu, apporte-moi un meilleur ami / Que je trouve sexy.»
Dans Wood, Taylor adopte un ton plus sensuel et donne un nouveau sens à la chanson en évoquant clairement sa vie amoureuse.
«C’est toi et moi pour toujours, dansant dans le noir / Mais pour moi, c’est clair, je n’ai pas besoin de toucher du bois», chante-t-elle, avant d’ajouter : «Le séquoia, ce n’est pas difficile à voir / Son amour était la clé pour ouvrir mes cuisses.»
Elle semble aussi faire allusion à leur avenir ensemble, laissant entendre qu’elle savait depuis longtemps qu’elle l’épouserait: «Les filles, je n’ai pas besoin d’attraper le bouquet pour savoir qu’un dur à cuire est en route.»
Dans Honey, Taylor fait référence aux petits surnoms qu’elle et Travis s’échangent en amoureux. D’ailleurs, lors d’un épisode du balado de Travis, les fans avaient été charmés lorsque l’athlète avait révélé que « sweetie » faisait partie des surnoms affectueux qu’il donnait à sa petite amie.
«Mais tu touches mon visage / Redéfinis tous ces blues / Quand tu dis honey.»
Le nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, est maintenant disponible sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement.
