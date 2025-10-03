Taylor Swift: 6 fois où elle fait référence à son fiancé dans son nouvel album

Cette nuit, les Swifties ont découvert le nouvel album de la superstar: The Life of a Showgirl.

L’album, joyeux et lumineux, est clairement inspiré par l’amour que Taylor Swift porte à son fiancé Travis Kelce, souvent évoqué dans ses chansons. Selon le magazine People, il y aurait six moments où la star fait référence à son amoureux, les voicis.