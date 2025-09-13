Taylor Swift contrainte de témoigner dans l’affaire opposant Blake Lively à Justin Baldoni

Début du contenu principal.
Un nouveau rebondissement secoue Hollywood: Taylor Swift sera entendue dans le cadre du conflit judiciaire qui oppose Blake Lively et Justin Baldoni!
La chanteuse américaine a accepté de répondre aux questions des avocats de Justin Baldoni concernant la relation entre ce dernier et son amie Blake Lively lors du tournage du film It Ends With Us (2024).
Selon les documents juridiques déposés jeudi par l’équipe de Baldoni, l’interrogatoire de la star aura lieu durant la semaine du 20 octobre. Ce calendrier a été fixé afin de tenir compte des engagements professionnels de Taylor Swift, qui a indiqué être «dans l’incapacité» de se présenter avant cette date.
Cette convocation intervient alors que l’interprète de Cruel Summer prépare la sortie de son douzième album studio, The Life of a Showgirl, attendu le 3 octobre.
En mai dernier, Justin Baldoni avait déjà tenté d’obtenir la collaboration de Taylor Swift, cherchant à accéder à des échanges de messages entre la chanteuse et Blake Lively. Ses avocats soutiennent que ces communications pourraient contenir des éléments relatifs aux accusations portées par Lively en décembre 2024.
La comédienne accuse Baldoni de harcèlement sexuel et de rupture contractuelle, tout en affirmant qu’il aurait entravé sa liberté artistique sur le plateau. Baldoni, pour sa part, nie fermement et a contre-attaqué en poursuivant Lively pour diffamation et tentative d’extorsion.
L’entourage de la chanteuse a rapidement tenu à clarifier les choses, rejetant toute implication dans les décisions créatives du film. Ses représentants ont qualifié la démarche de Baldoni de «recherche injustifiée de preuves» et de «clickbait pour tabloïds». Si la convocation avait initialement été retirée, les documents les plus récents confirment que Taylor Swift devra bel et bien se prêter à l’exercice de l’interrogatoire.
Taylor Swift et Blake Lively ont longtemps affiché une complicité amicale. Il semble toutefois que la bataille judiciaire ait jeté une ombre sur leur relation. Bien qu’aucune des deux n’ait commenté officiellement, des sources proches affirment que leur proximité s’est estompée ces derniers mois.
Le procès entre Blake Lively et Justin Baldoni est prévu pour mars 2026. D’ici là, l’audition de Taylor Swift pourrait s’avérer déterminante, tant pour l’issue judiciaire que pour les dynamiques personnelles entre les protagonistes de cette affaire.