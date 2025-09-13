Taylor Swift contrainte de témoigner dans l’affaire opposant Blake Lively à Justin Baldoni

Un nouveau rebondissement secoue Hollywood: Taylor Swift sera entendue dans le cadre du conflit judiciaire qui oppose Blake Lively et Justin Baldoni!

La chanteuse américaine a accepté de répondre aux questions des avocats de Justin Baldoni concernant la relation entre ce dernier et son amie Blake Lively lors du tournage du film It Ends With Us (2024).

Selon les documents juridiques déposés jeudi par l’équipe de Baldoni, l’interrogatoire de la star aura lieu durant la semaine du 20 octobre. Ce calendrier a été fixé afin de tenir compte des engagements professionnels de Taylor Swift, qui a indiqué être «dans l’incapacité» de se présenter avant cette date.