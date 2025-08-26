Taylor Swift et Travis Kelce sont fiancés!

La superstar a annoncé la grande nouvelle sur Instagram aujourd'hui.

Avec de magnifiques photos de leurs fiançailles, l'interprète de Love Story a déclaré ceci: «Ta prof d'anglais et ton prof de gym vont se marier».

Voici le carrousel publié par Taylor Swift, à parcourir à l'aide de la flèche blanche située à droite de l'image: