Taylor Swift et Travis Kelce sont fiancés!
La superstar a annoncé la grande nouvelle sur Instagram aujourd'hui.
Avec de magnifiques photos de leurs fiançailles, l'interprète de Love Story a déclaré ceci: «Ta prof d'anglais et ton prof de gym vont se marier».
Voici le carrousel publié par Taylor Swift, à parcourir à l'aide de la flèche blanche située à droite de l'image:
Sur la troisième photo, on peut voir la superbe bague que Travis Kelce a offerte à Taylor Swift.
Ils sont tellement beaux tous les deux! On leur souhaite beaucoup de bonheur.
La célèbre chanteuse américaine est tombée amoureuse du joueur des Chiefs de Kansas City en septembre 2023.
Ils ont été aperçus pour la première fois ensemble dans les rues de New York le mois suivant. Depuis, ils sont inséparables!
Taylor Swift assiste souvent aux matchs de Travis Kelce et, bien sûr, elle était présente aux Super Bowl 2024 et 2025 afin de l'encourager. De son côté, le footballeur semble être le plus grand fan de sa nouvelle fiancée.
Plus tôt ce mois-ci, Taylor Swift a fait plaisir aux Swifties en annonçant un tout nouvel album à venir. Le titre: The Life of a Showgirl.
La chanteuse a annoncé la grande nouvelle à minuit et 12 minutes, soit 12:12 le 12 août, pour souligner l'arrivée imminente de son 12e album.
Il est d’ailleurs disponible en précommande.