Taylor Swift: voici les dernière nouvelles sur la pop star

Début du contenu principal.
Octobre 2025: le monde entier n'a d'yeux que pour Taylor Swift. C'est que la chanteuse dévoile son 12e album en carrière, The Life of a Showgirl.
Celle qui s'est récemment fiancée à Travis Kelce n'a pas fini de soulever les passions. Voici tout ce que vous devez savoir, que vous soyez Swifties ou non!
En 2006, à l'âge de 16 ans, Taylor Swift dévoile un premier album country hyponyme. C'est avec son deuxième album sorti en 2008, Fearless, que la chanteuse connaît une première vague de succès: il a été sacré album le plus vendu aux États-Unis en 2009, en plus de lui permettre de remporter quatre Grammy Awards.
Le 3 octobre 2025, la star dévoile son 12e album en carrière, The Life of a Showgirl.
West Reading, États-Unis, le 13 décembre 1989
Le père de Taylor Swift se nomme Scott Kingsley Swift et, sa mère, Andrea Gardner Swift.
La chanteuse a entre autres été en couple en 2008 avec Joe Jonas, membre des Jonas Brothers, ainsi qu'avec Harry Styles en 2012.
En 2023, alors que les rumeurs bataient leur plein, la relation entre Taylor Swift et le footballeur américain Travis Kelce est officialisée. Le couple s'est fiancé en août 2025.
Site web: taylorswift.com | Instagram: @taylorswift | Facebook: Taylor Swift