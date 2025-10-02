Taylor Swift: voici les dernière nouvelles sur la pop star

Le parcours professionnel de Taylor Swift

En 2006, à l'âge de 16 ans, Taylor Swift dévoile un premier album country hyponyme. C'est avec son deuxième album sorti en 2008, Fearless, que la chanteuse connaît une première vague de succès: il a été sacré album le plus vendu aux États-Unis en 2009, en plus de lui permettre de remporter quatre Grammy Awards.

Le 3 octobre 2025, la star dévoile son 12e album en carrière, The Life of a Showgirl.

Lieu et date de naissance

West Reading, États-Unis, le 13 décembre 1989

Les membres de sa famille

Le père de Taylor Swift se nomme Scott Kingsley Swift et, sa mère, Andrea Gardner Swift.

La chanteuse a entre autres été en couple en 2008 avec Joe Jonas, membre des Jonas Brothers, ainsi qu'avec Harry Styles en 2012.

En 2023, alors que les rumeurs bataient leur plein, la relation entre Taylor Swift et le footballeur américain Travis Kelce est officialisée. Le couple s'est fiancé en août 2025.

Site web: taylorswift.com | Instagram: @taylorswift | Facebook: Taylor Swift