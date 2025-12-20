Sylvain Cossette a de quoi être fier!

Amorcée en grande pompe à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières en août dernier, la tournée Rendez-vous 25e anniversaire de Sylvain Cossette connaît un succès retentissant! Unanimement saluée par la critique, cette vaste tournée concept se poursuivra en 2026, alors que de nombreuses dates sont déjà inscrites à l’agenda de l’artiste.

Cette tournée marque les 25 ans de Rendez-vous, un album marquant dans la carrière de Sylvain Cossette. À ce jour, plus de 50 000 billets ont déjà trouvé preneur, confirmant une fois de plus l’attachement du public pour celui qui cumule plus de 40 ans de carrière!

Rappelons qu’en 2001, Sylvain avait eu l’idée de revisiter sur disque et sur scène de grands classiques de la chanson, dont Pas besoin de frapper, Si Dieu existe, Harmonium ou encore Say It Ain’t So Joe. Des reprises devenues incontournables, qui ont contribué à faire de Rendez-vous un album phare!