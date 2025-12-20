Sylvain Cossette a de quoi être fier!

Début du contenu principal.
Amorcée en grande pompe à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières en août dernier, la tournée Rendez-vous 25e anniversaire de Sylvain Cossette connaît un succès retentissant! Unanimement saluée par la critique, cette vaste tournée concept se poursuivra en 2026, alors que de nombreuses dates sont déjà inscrites à l’agenda de l’artiste.
Cette tournée marque les 25 ans de Rendez-vous, un album marquant dans la carrière de Sylvain Cossette. À ce jour, plus de 50 000 billets ont déjà trouvé preneur, confirmant une fois de plus l’attachement du public pour celui qui cumule plus de 40 ans de carrière!
Rappelons qu’en 2001, Sylvain avait eu l’idée de revisiter sur disque et sur scène de grands classiques de la chanson, dont Pas besoin de frapper, Si Dieu existe, Harmonium ou encore Say It Ain’t So Joe. Des reprises devenues incontournables, qui ont contribué à faire de Rendez-vous un album phare!
Dans le cadre de cette tournée anniversaire, l’auteur-compositeur-interprète, qui a vendu plus d’un million d’albums au cours de sa carrière, offre également au public une généreuse rétrospective de sa discographie. Les spectateurs peuvent ainsi redécouvrir plusieurs de ses plus grands succès, dont Que je t’aime, Je pense encore à toi, Blanc, Reste si tu veux, Tu reviendras, Si j’me rappelle et Reviens-moi.
Présentées majoritairement à guichets fermés, les tournées de Sylvain Cossette témoignent de la relation unique qu’il entretient avec son public depuis des décennies! Une complicité qui ne semble pas prête de s’essouffler!!!
Sur ses réseaux sociaux, l’artiste n’a d’ailleurs pas caché son émotion face à cet accueil exceptionnel: « J’ai eu mon cadeau de Noël à l’avance ! Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ces 50 000 billets vendus. Pour moi, c’est un grand privilège de vous voir remplir les salles de spectacles à tous les soirs. »
La tournée Rendez-vous 25e anniversaire se poursuivra donc en 2026, avec une impressionnante série de spectacles à travers le Québec. Une occasion à ne pas manquer pour replonger dans l’univers musical de Sylvain Cossette et célébrer un album qui a marqué toute une génération!
Vous aimerez aussi: