«Ce n’est plus un secret»: Andrée Watters montra sur scène avec Sylvain Cossette

Sylvain Cossette et Andrée Watters ont annoncé une grande nouvelle sur leur médias scociaux. Le couple se retrouvera sur scène au grand plaisir de leurs fans.
Dans le cadre de la tournée Rendez-vous, le chanteur partagera la scène avec la femme de sa vie… et on peut s’attendre à des moments magiques.
C’est Sylvain qui a confirmé le retour de sa blonde sur scène. Dans une magnifique publication Instagram, on découvre des photos du couple en pleine performance.
À la blague, le chanteur souligne d’ailleurs que son équipe lui répétait que: «Y manquait une touche féminine à ce show-là😂»
La tournée Rendez-vous marque le 25e anniversaire de l’album mythique de Sylvain Cossette.
Plusieurs représentations affichent déjà complet et de nombreuses supplémentaires ont été ajoutées un peu partout au Québec.
Parmi les enseignants de guitares qu’on aimerait avoir, on compte certainement Sylvain Cossette et ça, Andrée Watters, peut se vanter de pouvoir en profiter.
La chanteuse et agente d’artistes a effectivement décidé d’ajouter une corde à son arc en apprenant à gratter la guitare, découvrez les images ici!
