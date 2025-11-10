Première neige: Sylvain Cossette immortalise la réaction d’André Watters

Début du contenu principal.
Sylvain Cossette a capté la réaction pure et joyeuse d’André Watters à la première neige qui est tombée sur bon nombre de maisons au cours du weekend.
Les amoureux qui se trouvaient à leur adresse de la Mauricie ont effectivement documenté les flocons qui tombent et en extra, on a eu droit à la magnifique voix de la chanteuse.
On adore le contraste entre la réaction de «Grinch» de Sylvain Cossette, qui a inscrit, furieux: «Bon… c’est parti 🤬» et en trame de fond, l’interprétation de la chanson Joyeux Noël par Andrée Watters et ses petits rires heureux.
Pour voir et surtout écouter l’extrait, cliquez sur le petit signe de play sur la vidéo ci-dessous.
Vous, avez-vous eu la réaction d’Andrée Watters ou celle de Sylvain Cossette quand vous avez vu virevolter la neige cette fin de semaine?
Les deux musiciens qu’on adore ne sont pas les seuls à avoir réagi à ce premier tapis blanc de la saison. D’autres vedettes québécoises ont aussi documenté le moment, dont Katherine Levac.
L’humoriste, en compagnie de ses deux beaux garçons, a immortalisé le moment qui donnait envie de faire notre sapin de Noël.