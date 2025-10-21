Sylvain Cossette: voici les dernières nouvelles sur le chanteur

Début du contenu principal.
Sylvain Cossette est l'une des voix les plus aimées du Québec, un auteur-compositeur-interprète qui nous accompagne depuis des décennies.
Après avoir fait ses débuts avec le groupe Paradox, il a brillé en solo, nous offrant autant de succès originaux que des reprises iconiques des années 70 et 80, qui ont fait de ses albums de véritables incontournables. Artiste passionné et très apprécié du public, il continue de remplir les salles avec ses spectacles qui célèbrent son immense carrière.
Voici ce qui se passe pour le chanteur, son amoureuse, ses filles et ses petits-enfants!
Après l'aventure Paradox, Sylvain Cossette entame une carrière solo en français au début des années 90, où il s'établit rapidement comme un auteur-compositeur-interprète majeur au Québec.
Le tournant de sa carrière s'opère dans les années 2000 avec le succès retentissant de ses albums de reprises des années 70 et 80, qui lui valent de multiples disques de platine et Félix.
Artiste polyvalent et producteur, il a également marqué la scène des comédies musicales (notamment avec Dracula) et demeure l'une des figures les plus populaires et les plus constantes de la chanson québécoise contemporaine.
Grand-Mère (Mauricie), 8 mai 1963
Le signe astrologique de Sylvain Cossette est le Taureau
Le chanteur est en couple avec la chanteuse et productrice Andrée Watters ,qui agit aussi accessoirement à titre de gérante d'artiste pour sa douce moitié.
Sylvain Cossette est aussi papa de deux grandes filles, Élisabeth (aussi connue sous le nom de Beth Cossette, chanteuse) et Judith, gérante d'artistes dans la boîte de Coeur de Pirate.
Toutes les deux sont nées de son précédent mariage avec Lucie Trudel.
L'auteur-compositeur-interprète est finalement grand-père de deux magnifiques petits garçons, les enfants de sa fille Beth.
Site web: sylvaincossette.net | Instagram: @Sylvain Cossette | Facebook: @Sylvain Cossette