Sylvain Cossette: voici les dernières nouvelles sur le chanteur

Le parcours professionnel de Sylvain Cossette

Après l'aventure Paradox, Sylvain Cossette entame une carrière solo en français au début des années 90, où il s'établit rapidement comme un auteur-compositeur-interprète majeur au Québec.

Le tournant de sa carrière s'opère dans les années 2000 avec le succès retentissant de ses albums de reprises des années 70 et 80, qui lui valent de multiples disques de platine et Félix.

Artiste polyvalent et producteur, il a également marqué la scène des comédies musicales (notamment avec Dracula) et demeure l'une des figures les plus populaires et les plus constantes de la chanson québécoise contemporaine.

Lieu et date de naissance

Grand-Mère (Mauricie), 8 mai 1963

Signe astrologique

Le signe astrologique de Sylvain Cossette est le Taureau

Les membres de sa famille

Le chanteur est en couple avec la chanteuse et productrice Andrée Watters ,qui agit aussi accessoirement à titre de gérante d'artiste pour sa douce moitié.

Sylvain Cossette est aussi papa de deux grandes filles, Élisabeth (aussi connue sous le nom de Beth Cossette, chanteuse) et Judith, gérante d'artistes dans la boîte de Coeur de Pirate.

Toutes les deux sont nées de son précédent mariage avec Lucie Trudel.

L'auteur-compositeur-interprète est finalement grand-père de deux magnifiques petits garçons, les enfants de sa fille Beth.

Site web: sylvaincossette.net | Instagram: @Sylvain Cossette | Facebook: @Sylvain Cossette