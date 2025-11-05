Est-ce un ovni? Sylvain Cossette et Andrée Watters demandent l’avis de leurs fans!

Début du contenu principal.
Sylvain Cossette et Andrée Watters auraient-ils aperçu un OVNI?
C’est la question que soulève leur plus récente vidéo partagée sur les réseaux sociaux, où l’on voit une mystérieuse spirale lumineuse dans le ciel.
Le couple a filmé la forme mystérieuse pendant plusieurs secondes, alors qu’elle semblait se déplacer lentement dans le ciel.
Dans la vidéo, on entend Andrée et Sylvain se questionner et demander si quelqu’un pouvait expliquer ce phénomène intrigant.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo.
Selon Noovo Info, la mystérieuse spirale lumineuse aperçue dans le ciel québécois serait tout simplement liée au lancement de la fusée Ariane 6 depuis la Guyane française.
Le décollage, survenu à 18 h 02 mardi, et la séparation du satellite environ 34 minutes plus tard correspondent précisément au moment où plusieurs Québécois ont observé le phénomène, dissipant ainsi les rumeurs d’OVNI.