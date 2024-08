Sylvain Cossette et Andrée Watters étaient à Osheaga et leur look coordonné de festival étaient superbes!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, ce récent week-end était bien chargé pour plusieurs puisque le festival Osheaga avait lieu au parc Jean-Drapeau.

Comme chaque année, des dizaines de milliers de fans de musique se sont déplacés pour voir leurs vedettes préférées et le couple Cossette-Watters étaient de ceux-ci.

Le duo était adorable dans leurs vêtements aux couleurs assorties, très casual chic. Sa conjointe Andrée était à ses côtés, magnifique comme toujours. On adore les voir ensemble et amoureux!