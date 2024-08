Osheaga jour 1: Voyez toutes les vedettes qu'on a repérées!

Pour sa 17e édition, le Festival Osheaga Musique et Arts, présenté par Bell, a envahi les cinq scènes installées sur la superbe Île Sainte-Hélène, au parc Jean-Drapeau de Montréal.

Dès le premier jour, on a vu de nombreuses vedettes profiter de l'événement et découvrir les performances de talents comme Noah Kahan, Melanie Martinez, Lil Tjay, Teddy Swims et Léonie Gray. L’énergie était palpable et les célébrités étaient visiblement ravies d’être présentes... et ce, malgré la canicule!

Sans plus attendre, découvrez toutes les vedettes qu'on a repérées sur le site: