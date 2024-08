Osheaga jour 2: Découvrez les plus beaux looks des vedettes!

Jour 2 d’Osheaga: encore plus de fun, de styles uniques et de soleil éclatant!

Ce samedi, tout le monde s’est donné rendez-vous au festival de musique le plus attendu de l’été pour assister à leurs concerts favoris, et ce, malgré la canicule! Pour sa 17e édition très attendue, le Festival Osheaga Musique et Arts, présenté par Bell, a pris d'assaut les cinq scènes de la magnifique Île Sainte-Hélène.

Les célébrités étaient de la partie, venues vibrer au rythme de Green Day, The Smashing Pumpkins, Martin Garrix, Reneé Rapp, T-Pain, Rancid, Cri et bien d'autres.