Ludivine Reding attire tous les regards avec son look à Osheaga

Le soir venu, elle a enfilé une tenue des plus stylées et a pris la direction du festival Osheaga, le rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique. Sur place, elle a assisté à l'un des concerts les plus attendus de l'événement: celui de Martin Garrix, le célèbre DJ néerlandais.

Pour l'occasion, Ludivine a fait sensation avec un look à la fois audacieux et chic. Elle portait un bustier en cuir, accompagné d'une mini-jupe sport et d'un collier au pendentif en coeur. Cette tenue a non seulement mis en valeur sa silhouette élancée mais a également capté l'attention des festivaliers et des photographes présents!