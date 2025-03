Andrée Watters rejoint Sylvain Cossette pour une prestation improvisée, voyez la vidéo

Ensemble, ils ont interprété leur duo de 2008 À distance.

Avec leurs harmonies et leur grande complicité, on vous garantit que Sylvain Cossette et Andrée Watters vous donneront des frissons!

Vous pouvez voir la vidéo par ici!

Et si vous avez envie de replonger dans vos souvenirs, voici le vidéoclip officiel de cette magnifique chanson: