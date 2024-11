Sylvain Cossette et Andrée Watters s'éclatent à New-York

Les amoureux ont également profité du moment pour s’offrir un verre sur une terrasse et assister à la pièce MJ The Musical, présentée au Neil Simon Theatre.

Cette production théâtrale explore la tournée Dangerous World Tour de Michael Jackson en 1992, réalisée et chorégraphiée par Christopher Wheeldon. Elle va au-delà des mouvements emblématiques et de la musique distinctifs de la vedette, offrant un aperçu rare de l'esprit créatif et de la collaboration qui ont contribué à sa légende.

