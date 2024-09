Sylvain Cossette dévoile son nouveau projet

Lancé au début des années 2000, Rendez-vous contient des succès que le public a tellement chantés, comme: Pas besoin de frapper, Si deux existe et La maison sous les arbres.

Évidemment, Sylvain Cossette promet au public de revisiter plusieurs autres de nos chansons préférées, comme: Que je t'aime, Je pense encore à toi et Et pourtant.

Sa conjointe, Andrée Watters, a publié une storie Instagram pour souligner le nouveau projet de son amoureux et on sent la fierté à travers l'image.