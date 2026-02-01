Sans qu'on le sache, Mona de Grenoble nous a révélé sa stratégie à Big Brother

Début du contenu principal.
Un peu avant le début de la 6e saison de Big Brother Célébrités, on a pu s’entretenir avec Mona de Grenoble. À ce moment, nous n’avions aucune idée qu’elle allait participer à la téléréalité. Pendant ce temps, la flamboyante vedette nous a dévoilé de quelle façon elle avait réussi à remporter l’important jeu. Découvrez sa stratégie plus bas.
Si le public retient davantage les pouvoirs, les challenges et les grandes trahisons, pendant leur écoute de l’émission, Alexandre Aussant explique que pour les joueurs, c’est le social qui est important. En entrevue, il ajoute qu’il est primordial de se bâtir des liens avec les autres célébrités: «C'est très insidieux parce que ça se met dans la tête des autres joueurs, ils savent que t’es le fun, ils t’aiment bien, fait que ça joue à ton avantage dans toutes les situations.» Écoutez son point de vue dans la vidéo ci-dessous.
Nous avons aussi parlé à l’analyste des Gérants d’estrade Sinem Kara. D’ailleurs, elle avait remporté, l’année dernière, lors de la spéciale Champions vs recrus. Contrairement à son acolyte Mona, elle croit plutôt que les célébrités de l’aventure devraient mettre en priorité l’inspection de la maison: «Soyez plus alerte parce que la maison cache un secret», affirme-t-elle.
À la blague, Mona de Grenoble a répondu à cette affirmation en traitant l’humoriste de dingue! Évidemment qu’elle a repris rapidement ses propos en précisant son point de vue: «Je ne me pitcherais pas tout de suite à fouiller […] tu stresses le monde autour de toi», lance-t-elle en rappelant que l’ambiance dans la maison, c'est ce qu'il y a de plus important.
Ayant tous les deux remportés leur édition de Big Brother Célébrités, il s’agit sans doute de deux bonnes façons de jouer. Si vous deviez participer au jeu, vous seriez dans l’équipe de Mona ou de Sinem?
