Sans qu'on le sache, Mona de Grenoble nous a révélé sa stratégie à Big Brother

À la blague, Mona de Grenoble a répondu à cette affirmation en traitant l’humoriste de dingue! Évidemment qu’elle a repris rapidement ses propos en précisant son point de vue: «Je ne me pitcherais pas tout de suite à fouiller […] tu stresses le monde autour de toi», lance-t-elle en rappelant que l’ambiance dans la maison, c'est ce qu'il y a de plus important.

Ayant tous les deux remportés leur édition de Big Brother Célébrités, il s’agit sans doute de deux bonnes façons de jouer. Si vous deviez participer au jeu, vous seriez dans l’équipe de Mona ou de Sinem?

