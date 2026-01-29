4 looks capillaires marquants de Normand D'Amour

Normand D’Amour a été la première célébrité qui a été annoncée pour cette nouvelle saison de Big Brother Célébrités. Depuis son arrivée dans l’émission, les autres célébrités savent très bien que Normand est un joueur redoutable qui s’est bien préparé à jouer le jeu.

Cette saison, Normand a aussi la chance de se rapprocher amicalement des autres célébrités qui sont dans la maison avec lui. Dernièrement, on a notamment pu le voir avec William Cloutier qui a accepté de faire une tresse avec les cheveux de Normand!

Ce moment bien cocasse nous a donné le goût de retrouver des photos de looks capillaires marquants de l’acteur.