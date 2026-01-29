Début du contenu principal.
Normand D’Amour a été la première célébrité qui a été annoncée pour cette nouvelle saison de Big Brother Célébrités. Depuis son arrivée dans l’émission, les autres célébrités savent très bien que Normand est un joueur redoutable qui s’est bien préparé à jouer le jeu.
Cette saison, Normand a aussi la chance de se rapprocher amicalement des autres célébrités qui sont dans la maison avec lui. Dernièrement, on a notamment pu le voir avec William Cloutier qui a accepté de faire une tresse avec les cheveux de Normand!
Ce moment bien cocasse nous a donné le goût de retrouver des photos de looks capillaires marquants de l’acteur.
Voici donc 4 looks capillaires marquants de Normand D’Amour.
Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de Big Brother Célébrités, on a pu voir un moment où William Cloutier a fait une tresse avec les cheveux de Normand D’Amour.
Le chanteur a vraiment eu de la facilité à faire cette tresse française, et il a même tenu à remercier les produits pour cheveux Luc Vincent qui lui ont permis de réaliser cette coiffure.
On peut dire que Normand est bien gâté dans la maison de Big Brother Célébrités!
De passage à l'émission On va se le dire, Normand a révélé qu'on peut le voir dans STAT avec différentes coiffures puisque la coiffeuse de l'émission et lui ont décidé de s'amuser pour la création de ses looks capillaires. La production de l'émission leur a donné son accord!
C'est pourquoi on peut le voir parfois avec une queue de cheval, les cheveux lousses, un chignon et plus encore.
En 2019, Normand D'Amour interprétait le coach Robert Dion dans la série Demain des hommes. Il avait à ce moment-là une coupe de cheveux beaucoup plus courte. C'est même une coupe qui est beaucoup plus remarquée dans le monde du hockey.
Sachez que Normand n’a évidemment pas toujours eu les cheveux blancs et gris: on a déjà pu le voir avec des cheveux plus foncés.
Et ce n'est pas tout: on a aussi remarqué sa frange bouclée et volumineuse lors de la soirée des Prix Jutra en 2009 (qui sont mainteant devenus les Prix Iris).
Normand avait remporté le Prix Jutra du meilleur acteur de soutien pour le film québécois Tout est parfait.
Ce look capillaire nous rappelle même sa présence dans le téléfilm Lance et compte: Le moment de vérité où il interprétait le rôle de Marco. Il avait presque la même coiffure!
La nouvelle saison de Big Brother Célébrités avec Normand D'Amour est diffusée du lundi au jeudi à 19h30 et le dimanche à 18h30 sur Noovo et Crave.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse