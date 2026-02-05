10 choses que vous ne saviez pas sur King Melrose

Début du contenu principal.
King Melrose est dans nos radios ET dans nos télés cet hiver. En effet, le chanteur est l'un des joueurs de Big Brother Célébrités, saison 6 et nous en fait voir de toutes les couleurs.
Nous avons l'habitude d'entendre ses chansons sur les ondes, mais connaissez-vous bien cet artiste talentueux?
Voici 10 choses à savoir sur King Melrose:
1. Son vrai nom est Sébastien Côté.
2. Lors de son entrée à Big Brother Célébrités, il a révélé le surnom que lui donnent ses amis: King Malaise!
3. Il est père de deux jeunes enfants, Milo et Flora.
4. Il a commencé sa carrière de chanteur à 17 ans en interprétant Hit the Road Jack aux tables du restaurant où il travaillait... comme serveur!
5. C'est un grand ami de Mariana Mazza, dont il assure la première partie en tournée.
6. Il a déjà joué dans une série! Il a campé un naturiste dans Faits divers en 2018.
7. Il a reçu de nombreuses distinctions de la SOCAN pour ses chansons, notamment pour son succès radio Ne me laisse pas tomber (chanson populaire et première position palmarès correspondant).
8. Il a un petit chien nommé Paul.
9. Il est fiancé avec son amoureuse, Sophie, depuis 2020.
10. Son nom d'artiste lui vient de son amour pour la musique d'Elvis et du fait qu'au secondaire, il se faisait surnommer «Place Melrose» car il était très séducteur avec la gent féminine.
Après les jetons et les cristaux, ce sont maintenant les clés qui obsèdent les candidats de la sixième saison de Big Brother Célébrités.
Depuis le jour un, ils fouillent la maison à la recherche de ces précieuses objets. D’ailleurs, quatre d’entre eux avaient réussi à mettre la main sur une clé des chambres, remises directement par Marie-Mai lors du tout premier gala.
Découvrez donc le décompte des clés que chaque célébrité possède et le pouvoir qui y est rattaché.
Recommandé pour vous: