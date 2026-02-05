4 raisons pour lesquelles on craque pour Rock de L’amour est dans le pré

Le dernier épisode de L’amour est dans le pré qui a été diffusé ce soir sur les ondes de Noovo nous a montré à quel point Rock est un agriculteur bien différent.

Le producteur bovin est un grand émotif qui prend soin des autres autour de lui. Certaines de ses prétendantes ont rapidement remarqué cette facette de Rock en rencontrant ses proches lors du festival organisé en son honneur.