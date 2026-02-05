Début du contenu principal.
Le dernier épisode de L’amour est dans le pré qui a été diffusé ce soir sur les ondes de Noovo nous a montré à quel point Rock est un agriculteur bien différent.
Le producteur bovin est un grand émotif qui prend soin des autres autour de lui. Certaines de ses prétendantes ont rapidement remarqué cette facette de Rock en rencontrant ses proches lors du festival organisé en son honneur.
Voici 4 raisons pour lesquelles on craque pour Rock de L’amour est dans le pré!
Bien que Rock n’exprime pas toujours verbalement ses émotions, on arrive à le voir émotif à plusieurs reprises depuis le début de la nouvelle saison de L’amour est dans le pré.
L’agriculteur nous montre qu’il est peut être vulnérable.
À 62 ans, le producteur bovin a encore la chance d’avoir sa maman auprès de lui. Dans le dernier épisode de L’amour est dans le pré, on a d’ailleurs eu la chance de voir à quel point leur relation est fusionnelle et que sa prochaine partenaire de vie devra s’adapter à cette relation mère-fils.
«Je sais que je n’ai pas toujours été facile, mais je t’aime», a lancé Rock en sanglots à sa maman qui était aussi émotive.
Dans le dernier épisode de L’amour est dans le pré, Rock est accueilli en premier par sa petite-fille lors de son festival organisé avec ses proches pour permettre à ses prétendantes de les rencontrer.
La jeune fille lui demande immédiatement de l’attraper, et Rock n’hésite pas une seconde à le faire. On peut voir à quel point il est un grand-papa attentionné!
Dès son arrivée dans L'amour est dans le pré, Rock n'a pas caché ses valeurs à ses prétendantes, dont son authenticité. Le festival avec ses proches a même été une autre preuve de cette valeur bien importante pour lui.
La 14e saison de L’amour est dans le pré est diffusée chaque jeudi dès 20h sur Noovo.
