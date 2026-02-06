Tout en transparence, Ève, la fille de Nathalie Simard prend la pose sur le tapis rouge

Début du contenu principal.
Ève Simard, la fille de Nathalie Simard, était présente pour encourager sa mère lors de la première de la comédie musicale Évangéline.
Sur le tapis rouge, elle a attiré les regards dans une élégante robe noire en dentelle légèrement transparente, complétée par un manteau noir. Elle était accompagnée de Hugues Bergevin, l'ami styliste de Nathalie Simard.
Présentée à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, la première a attiré plusieurs personnalités, dont Ève Simard, venue applaudir sa mère, qui incarne Sœur Marguerite dans la production.
Le duo a également envoyé une photo prise dans la salle à Nathalie Simard, très fébrile en coulisses à l’idée de présenter le spectacle pour la première fois devant le public.
Évangéline est une comédie musicale inspirée de faits historiques qui aborde l’exil, la langue menacée et l’attachement au territoire à travers l’histoire de deux amoureux légendaires. Nathalie Simard y incarne, Soeur Marguerite, une mère supérieure rebelle, pilier pour Évangéline, qui ose défier l’autorité afin que la jeune femme puisse poursuivre sa quête pour retrouver Gabriel.