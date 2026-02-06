Tout en transparence, Ève, la fille de Nathalie Simard prend la pose sur le tapis rouge

Ève Simard, la fille de Nathalie Simard, était présente pour encourager sa mère lors de la première de la comédie musicale Évangéline.

Sur le tapis rouge, elle a attiré les regards dans une élégante robe noire en dentelle légèrement transparente, complétée par un manteau noir. Elle était accompagnée de Hugues Bergevin, l'ami styliste de Nathalie Simard.