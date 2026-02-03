Punch créole: Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge du nouveau show de Richardson Zéphir!

Mardi soir, la Salle Pierre-Mercure accueillait la première médiatique de Punch créole, le deuxième one-man-show de Richardson Zéphir!

Pour l’occasion, de nombreuses personnalités du milieu artistique ont foulé le tapis rouge afin de découvrir en primeur ce nouveau spectacle très attendu!

L’ambiance était festive dès l’arrivée des invités, venus en grand nombre pour soutenir l’humoriste et découvrir ses nouveaux gags!