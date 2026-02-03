Passer au contenu principal
Punch créole: Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge du nouveau show de Richardson Zéphir!

Mardi soir, la Salle Pierre-Mercure accueillait la première médiatique de Punch créole, le deuxième one-man-show de Richardson Zéphir!

Pour l’occasion, de nombreuses personnalités du milieu artistique ont foulé le tapis rouge afin de découvrir en primeur ce nouveau spectacle très attendu!

L’ambiance était festive dès l’arrivée des invités, venus en grand nombre pour soutenir l’humoriste et découvrir ses nouveaux gags!

Anglesh Major © Karine Paradis
Fayolle Jean Jr, Schelby Jean-Baptiste © Karine Paradis

Sur le tapis rouge, on a croisé plusieurs têtes connues telles: Anglesh Major, Derrick Frenette, Erika Suarez, Fabiola N. Aladin, Farah Paul, Fayolle Jean Jr., Félix-Antoine Duval, Geneviève Jodoin, Jean Airoldi, Jean-François Guevremont (Rita Baga), Meeker Guerrier, Nadine Massie, Olivier Martineau, Patrick Groulx et plusieurs autres!

La garde rapprochée de Richardson était également présente! Eh oui, son amoureuse, l'humoriste Farah Paula passé la soirée en compagnie de Fabiola Nyrva Aladin. Son frère Samuel était aussi de la partie, accompagné de leur papa! 

Fabiola Nyrva Aladin et Farah Paul © Karine Paradis
M. Zéphir et Samuel Zéphir © Karine Paradis

On a également eu le bonheur de croiser Salomé Corbo, alias la toute première exclue de la sixième saison de Big Brother Célébrités!

Salomé Corbo © Karine Paradis
Salomé Corbo © Karine Paradis
Patrick Groulx © Karine Paradis
Jean-François Guèvremont (Rita Baga) © Karine Paradis
Jean Airoldi © Karine Paradis
Erika Suarez © Karine Paradis
Jonathan Garnier © Karine Paradis
Stevens Dorcelus © Karine Paradis
Stevens Dorcelus et son équipe © Karine Paradis
Meeker Guerrier © Karine Paradis
Jean Pascal © Karine Paradis
Isabelle Perron © Karine Paradis
Sinem Kara © Karine Paradis
Olivier Martineau © Karine Paradis
Geneviève Jodoin © Karine Paradis
Schelby Jean-Baptiste © Karine Paradis
Anglesh Major © Karine Paradis
Fayolle Jean Jr © Karine Paradis

Mardi, dans la journée, était dévoilée la toute nouvelle comédie romantique Annie & Joey scénarisée et réalisée par Julie Hivon. Elle met en vedette Romane Lefebvre, Félix-Antoine Duval, Joëlle Paré-Beaulieu, Patrick Drolet, François Papineau, Catherine Bérubé et plusieurs autres talents. Sur le tapis rouge, Romane et Félix-Antoine étaient tout sourire pour les photographes présents, téléphones à la main!

Romane Lefebvre et Félix-Antoine Duval © Karine Paradis
Alice Morel-Michaud © Karine Paradis
Nadine Massie © Karine Paradis
Michelle Furtado et Camille DS © Karine Paradis
Mélanie Savard © Karine Paradis
Sam Vigneault © Karine Paradis
Pierre-Luc Pomerleau © Karine Paradis
Angelo Cadet © Karine Paradis
Angelo Cadet © Karine Paradis
Derrick Frenette © Karine Paradis
Maxime Gervais © Karine Paradis
Invités © Karine Paradis
Invités © Karine Paradis
Invités © Karine Paradis
Invités © Karine Paradis

Déjà bien connu du public pour ses participations à LOL: Qui rira le dernier? et à Big Brother Célébrités, Richardson confirme avec ce nouveau spectacle sa place parmi les humoristes les plus appréciés du moment!

Pour les billets, c'est par ici!

