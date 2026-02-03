Punch créole: Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge du nouveau show de Richardson Zéphir!

Début du contenu principal.
Mardi soir, la Salle Pierre-Mercure accueillait la première médiatique de Punch créole, le deuxième one-man-show de Richardson Zéphir!
Pour l’occasion, de nombreuses personnalités du milieu artistique ont foulé le tapis rouge afin de découvrir en primeur ce nouveau spectacle très attendu!
L’ambiance était festive dès l’arrivée des invités, venus en grand nombre pour soutenir l’humoriste et découvrir ses nouveaux gags!
Sur le tapis rouge, on a croisé plusieurs têtes connues telles: Anglesh Major, Derrick Frenette, Erika Suarez, Fabiola N. Aladin, Farah Paul, Fayolle Jean Jr., Félix-Antoine Duval, Geneviève Jodoin, Jean Airoldi, Jean-François Guevremont (Rita Baga), Meeker Guerrier, Nadine Massie, Olivier Martineau, Patrick Groulx et plusieurs autres!
La garde rapprochée de Richardson était également présente! Eh oui, son amoureuse, l'humoriste Farah Paul, a passé la soirée en compagnie de Fabiola Nyrva Aladin. Son frère Samuel était aussi de la partie, accompagné de leur papa!
On a également eu le bonheur de croiser Salomé Corbo, alias la toute première exclue de la sixième saison de Big Brother Célébrités!
Mardi, dans la journée, était dévoilée la toute nouvelle comédie romantique Annie & Joey scénarisée et réalisée par Julie Hivon. Elle met en vedette Romane Lefebvre, Félix-Antoine Duval, Joëlle Paré-Beaulieu, Patrick Drolet, François Papineau, Catherine Bérubé et plusieurs autres talents. Sur le tapis rouge, Romane et Félix-Antoine étaient tout sourire pour les photographes présents, téléphones à la main!
Déjà bien connu du public pour ses participations à LOL: Qui rira le dernier? et à Big Brother Célébrités, Richardson confirme avec ce nouveau spectacle sa place parmi les humoristes les plus appréciés du moment!
Pour les billets, c'est par ici!
