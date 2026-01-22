Sylvie de L'amour est dans le pré sera de retour à la télé

Début du contenu principal.
Le troisième épisode de la 14e saison de L’amour est dans le pré sera diffusé ce soir sur les ondes de Noovo, et une invitée spéciale fera partie de cet épisode…
Sylvie, qu’on a pu voir dans la 13e saison de L’amour est dans le pré, fera une brève apparition dans l’épisode de ce soir en compagnie de Marie Soleil Dion!
Oui oui, vous avez bien lu: on pourra avoir des nouvelles de Sylvie qui a marqué plusieurs fans de l’émission l’an dernier.
En octobre dernier, Sylvie annonçait sur Facebook qu’elle avait enfin trouvé la femme de sa vie qui s’appelle aussi Sylvie.
«Une femme authentique, douce, vrai pas de chichi! Qui veut s'engager pis qui me prend comme je suis», avait-elle écrit dans sa publication à ce sujet.
Si vous n’avez pas remarqué cette publication sur Facebook, on vous la montre juste ici:
Depuis ce temps, on peut dire que les deux amoureuses vivent de merveilleux moments ensemble sur la ferme!
Sylvie a notamment partagé des photos durant le temps des Fêtes lorsqu’elles ont décoré leur sapin de Noël ensemble. On a aussi pu voir d’autres photos le 1er janvier dernier pour le jour de l’An
Voyez les photos en question:
D’après les publications de Sylvie sur Facebook, on remarque également que son amoureuse semble bien s’adapter au mode de vie de Sylvie à la ferme.
Bref, on a vraiment hâte de voir Sylvie dans l’épisode de ce soir et de découvrir si elle va donner des conseils aux agriculteurs et/ou aux prétendants de la 14e saison de L’amour est dans le pré!
Le troisième épisode de L’amour est dans le pré sera diffusé ce jeudi 22 janvier dès 20h sur les ondes de Noovo.
