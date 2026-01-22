Sylvie de L'amour est dans le pré sera de retour à la télé

Le troisième épisode de la 14e saison de L’amour est dans le pré sera diffusé ce soir sur les ondes de Noovo, et une invitée spéciale fera partie de cet épisode…

Sylvie, qu’on a pu voir dans la 13e saison de L’amour est dans le pré, fera une brève apparition dans l’épisode de ce soir en compagnie de Marie Soleil Dion!