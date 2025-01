Une photo truquée condamne Marie-Claude Barrette au fauteuil roulant, elle réagit

Marie-Claude Barrette a partagé une facette moins connue de sa personnalité lors d'une entrevue avec Christian Bégin dans son émission La grande messe.

Souvent perçue comme douce et chaleureuse à l'écran, Barrette a dévoilé un côté plus exigeant et rigoureux dans sa philosophie de travail. Elle a exprimé son désir de voir le même niveau d'exigence de la part de ses collègues, soulignant l'importance de viser l'excellence dans toutes les sphères de son travail.

