Bruno Pelletier a un message important pour ses fans

Bruno Pelletier n'en peut plus des fraudeurs qui volent ses fans!

Comme plusieurs autres vedettes québécoises, le chanteur se fait voler son image par des cybercriminels qui tentent de soutirer de l'argent et des informations à ses abonnés. Ces fraudeurs créent des faux comptes au nom de Bruno Pelletier et vont ensuite contacter directement les fans. C'est un véritable fléau et l'artiste en a marre.

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram officiel, il explique qu'une trentaine de faux comptes à son nom ont été signalés en moins d'une semaine. Bruno Pelletier demande donc à son public d'être plus vigilant que jamais: