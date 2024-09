«On endure beaucoup de choses»: Marie-Claude Barrette livre un nouveau message inspirant

Dans un extrait publié sur les médias sociaux, Marie-Claude offre un message inspirant pour pousser les gens vers le bonheur.

«On endure beaucoup de choses. Il y a des gens qu'on tire tout le temps. C'est difficile d'allumer sa lumière avec ces gens-là et peut-être qu'il faut réfléchir à ça!»



Elle ajoute que chacun est responsable de son bonheur: «On ne peut pas devenir victime de soi-même. Il y a des situations de proche aidance qui deviennent difficiles. Si tu as un enfant qui est différent, ça peut-être difficile. Mais on a quand même des moments d'éclaircie, puis il faut apprendre à les voir.»

