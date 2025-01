Nathalie Simard n'en peut plus: «Non mais on s'en va où avec ça!»

Après les faux comptes et les fausses publicités, les stars sont ciblées par des cybercriminels encore plus sournois qui créent des images à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est ce qui est arrivé à Nathalie Simard cette semaine.

La célèbre chanteuse et animatrice a vu son image manipulée par des personnes malhonnêtes afin de vendre des produits et services frauduleux. Sa photo a été trafiquée, tout comme une vidéo où son visage est manipulé et sa voix modifiée.

Devant cette arnaque élaborée, Nathalie Simard pousse un cri du coeur. Voici ce qu'elle a partagé sur sa page Facebook officielle: