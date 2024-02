Fabuleuses: Marie-Claude Barrette et Saskia Thuot posent en lingerie

Marie-Claude Barrette et Saskia Thuot rayonnent sur une nouvelle photo où elles posent en sous-vêtements de dentelle!

Les deux animatrices ont accepté d'être ambassadrices pour la nouvelle campagne de l'entreprise Lingerie Emma, qui vise à «enlever les étiquettes invisibles» à l'endroit des femmes.

Sur l'image partagée sur les réseaux sociaux, on voit Marie-Claude Barrette et Saskia Thuot aux côtés de Lulu Hughes, Kim Richardson et Tyo. Les cinq stars, vêtues de lingerie fine, montrent leur plus beau sourire. Voici le superbe portrait: