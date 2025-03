Canular? Les plateformes affichent de nouvelles chansons de Céline Dion

Les fans de Céline Dion sont confus: plusieurs nouvelles chansons viennent d'apparaître sur les plateformes d'écoute en ligne, dont Spotify et Tidal, sous le nom de la Québécoise.

Non seulement la chanteuse n'a fait aucune promotion pour ces nouveautés, mais ce n'est pas sa voix que l'on entend sur les chansons.

Au moment d'écrire ces lignes, sur le compte officiel et vérifié de Céline Dion sur Spotify, on pouvait écouter des titres comme Dans Tes Yeux, Danser Toute La Nuit, Briller Seul, Amour En Lumière et Joue Avec Moi.

Ces chansons sont accompagnées de visuels basiques, sans photos, et sont produites par Soleil Music. Voici à quoi ressemble présentement la section «Simples» de Céline Dion sur les plateformes Spotify et Tidal: