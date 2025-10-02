Patrice Godin révèle avoir été jaloux de Patrick Huard

Début du contenu principal.
Patrice Godin était de passage au podcast Sans Limite, animé par Hugo Girard.
Le comédien, devenu pompier forestier, s’est confié sur ses débuts de carrière, à l’époque où il venait tout juste de sortir de l’école de théâtre.
Patrice Godin a raconté qu’à l’époque où il terminait l’école de théâtre, Patrick Huard débutait sa carrière de comédien. Les deux auditionnaient alors pour des rôles similaires.
«Je voulais faire du cinéma. Pat Huard voulait faire du cinéma. Il en a fait énormément et tant mieux, je suis content pour lui. Mais à une époque, je me disais: “Pourquoi lui et pas moi?” [...] Comment ça se fait que ce sont les humoristes qui font des films, et pas les acteurs?»
Aujourd’hui, il affirme ne plus ressentir de jalousie envers ses collègues. Avec le temps, il a adopté une nouvelle philosophie et a choisi de mettre de côté le métier d’acteur.
«Je n’en veux à personne, j’ai changé. J’ai une autre philosophie, je n’ai plus cette drive-là de courir après des rôles. Les rôles qui m’intéressaient... je me suis battu pour les avoir, comme celui du boxeur dans 7e round, en 2006 [...]. Je me suis battu quand c’était le temps. Maintenant, j’ai le goût d’être dans le vrai, et ça se passe sur la Côte-Nord, comme pompier forestier.»
L’entrevue complète avec Patrice Godin est disponible sur la chaîne YouTube d’Hugo Girard. En plus de revenir sur sa carrière de comédien, il y parle de sa nouvelle vie estivale sur la Côte-Nord ainsi que de sa passion pour les ultramarathons.
