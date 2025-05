Aux anges, Patrice Godin s’est offert une belle sortie père-fille

Simone vient tout juste d’avoir 21 ans, date que le fier papa a soulignée avec une suite de photos d’elle depuis sa naissance et un texte émouvant.

«Ma si belle Simone, mon cœur est rempli de bonheur, de fierté et d’amour quand je pense à toi. Te voilà maintenant à 21 ans, magnifique comme le jour, et te voir avancer dans la vie est le plus beau de cadeau qu’un père puisse avoir!

Oui, tu es mon soleil, mes étoiles et ma lune et sans même le savoir, tu es la guide de mes pas. Je te souhaite une splendide journée d’anniversaire! Je serai près de toi malgré la distance qui nous sépare aujourd’hui.

De savoir que l’on se voit très bientôt me fait réjoui d’avance et je souris. J’ai hâte de te serrer dans mes bras! Je t’aime plus que tout!!! Papa ❤️❤️❤️❤️» a-t-il écrit dans la légende d'une courte vidéo partagée sur la plateforme.

