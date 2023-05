Les dernières nouvelles sur Patrice Godin

Le parcours professionnel de Patrice Godin

À la télévision, Patrice Godin a incarné plusieurs rôles marquants dans les années 90, que l'on pense aux séries Zap, Scoop et Virginie. Plus récemment, il a aussi joué dans Blue Moon et District 31.

Le comédien est également actif au théâtre, en plus d'être l'auteur de plusieurs livres. De plus, l'acteur est ultramarathonien.

Lieu et date de naissance

Lac-Saint-Joseph, le 5 avril 1968

Les membres de sa famille

La conjointe de Patrice Godin est Nathalie Jobin. Ensemble ils ont trois enfants, Julia, Marion et Simone.