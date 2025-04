C'est le début d'un nouveau chapitre pour les stars d'Indéfendable

Cette star dans le jury, l’aviez-vous reconnue?

Dans une autre intrigue, le procès très délicat de Pierre-Luc Primeau et Ludovick Brodeur, accusés d’avoir causé la mort d’un jeune homme en lui vendant de la drogue plus forte que prévu, bat son plein. Maître Lapointe (Michel Lapperière) doit faire équipe avec Maître Boileau (Peter Miller)… et on sent bien que la collaboration n’est pas des plus harmonieuses.

Mais ce qui a retenu l’attention de plusieurs, c’est la présence de MC Gilles dans le jury! Eh oui, l’animateur bien connu a fait une apparition surprise en tant que juré.