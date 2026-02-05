Claude Bégin: «C’est énorme ce qui se passe dans nos vies»

Lysandre et Claude espèrent déjà que les caméras entreront dans leur intimité pour une 2e saison. Si ce souhait était exaucé, assurément, que son contenu n’en serait pas ennuyant. En effet, du nouveau attend la belle famille, alors que les deux vedettes viennent d’acheter une nouvelle maison. Au moment de notre entretien, l’excitation était à son comble: «On a eu une offre d'achat acceptée aujourd'hui sur la maison de nos rêves! On a visité hier, c'est fait», a lancé Lysandre tout sourire. À son tour, Claude a ajouté: «Ça, c'est de gros changements de vie.»

Par ailleurs, un nouvel album attend le chanteur au mois de mars. Bégin explique qu’il aimerait se trouver un studio à l’extérieur de la maison pour réaliser ses prochaines créations: «On veut aller en ville dans les studios avec des gens, parce que travailler de la maison, c’est ça qu’on fait tout le temps. On veut l’équilibre.»