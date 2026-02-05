Claude Bégin: «C’est énorme ce qui se passe dans nos vies»

Début du contenu principal.
Le populaire couple Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont maintenant leur série documentaire sur Crave. Cet accès exclusif à leur quotidien dévoile plusieurs tranches de vies inédites sur le duo qu’on ne retrouve pas sur leurs réseaux sociaux. En entrevue, lors du lancement de cette nouveauté, les deux amoureux ont partagé leur prochain projet et c’est très gros! Voici ce qui les attend!
Lysandre et Claude espèrent déjà que les caméras entreront dans leur intimité pour une 2e saison. Si ce souhait était exaucé, assurément, que son contenu n’en serait pas ennuyant. En effet, du nouveau attend la belle famille, alors que les deux vedettes viennent d’acheter une nouvelle maison. Au moment de notre entretien, l’excitation était à son comble: «On a eu une offre d'achat acceptée aujourd'hui sur la maison de nos rêves! On a visité hier, c'est fait», a lancé Lysandre tout sourire. À son tour, Claude a ajouté: «Ça, c'est de gros changements de vie.»
Par ailleurs, un nouvel album attend le chanteur au mois de mars. Bégin explique qu’il aimerait se trouver un studio à l’extérieur de la maison pour réaliser ses prochaines créations: «On veut aller en ville dans les studios avec des gens, parce que travailler de la maison, c’est ça qu’on fait tout le temps. On veut l’équilibre.»
«Je suis groupie de mon chum», dit Lysandre dans le premier épisode de la série documentaire. Elle explique qu’elle regarde d’anciennes entrevues du chanteur lorsque ça fait plus de 2 jours qu’elle ne l’a pas vu. Pendant notre rencontre, sur le sofa, la star des réseaux sociaux mentionne être comblée de partager sa vie avec quelqu’un qui «a des ambitions similaires» aux siennes. Ensemble, elle avance que le couple a le «goût d'être en équipe pour atteindre de nouveaux sommets et de réaliser des choses.» Claude partage le même avis que sa douce: «On a les mêmes envies, on a les mêmes goals», dit-il complètement charmé.
Lysandre Nadeau partage du contenu chaque jour sur sa vie familiale. En quoi une série nous donnera des secrets et du croustillant différent de ce qu’on retrouve sur son compte Instagram? Claude Bégin répond: «Le fait de pouvoir discuter de ce qu’on vient de vivre, c’est comme une psychanalyse, c’est complètement différent de parler de quelque chose et de faire une story […] on est presque chez le thérapeute.» Ainsi, il explique que le public se sentira comme dans la maison avec les deux influenceurs.
Au cours de l’émission, on revient sur leur voyage à Bali, en famille en 2025, alors que Lysandre était enceinte de 12 semaines de la petite Claire. On suit la maman dans ses angoisses de donner la vie une seconde fois: «J’espère juste l’aimer autant que l’autre», lance-t-elle lors d’un moment de confidence. Aussi, le couple aborde sa différence d’âge de 12 ans et revient sur leur participation à l’émission Big Brother Célébrités. Plusieurs anecdotes qui combleront les admirateurs de Lysandre + Claude. À voir sur Crave dès maintenant!
